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Зеленский назначил Арахамию секретарем Нацинвестсовета

Вторник, 24 декабря 2019, 19:00
Зеленский назначил Арахамию секретарем Нацинвестсовета

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и назначил нардепа, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию его секретарем.

Источник: указ президента №950 от 24 декабря

Дословно: "Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид – народный депутат, председатель фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)".

Детали: Заместителем секретаря совета назначили заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.

В персональный состав инвестсовета также вошли премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

А также президент и гендиректор компании "POSCO International Corp." (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики Алексей Оржель и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Этим же указом Зеленський вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийинвестицииАрахамия
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