В налоговой следственные действия – электронные сервисы работают не на полную

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Вторник, 24 декабря 2019, 21:55

Государственная налоговая служба предупреждает, что электронные сервисы фискальной и налоговой служб работают не в полном объеме из-за следственных действий.

Источник: Государственная налоговая служба в Facebook

Дословно: "Из-за следственных действий в ГФС и ГНС с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют в полном объеме".

Детали: В службе обещают, что сервисы начнут работать в штатном режиме "очень скоро", и все смогут своевременно подать все налоговые накладные.

В налоговой также отметили, что о возобновлении работы сервиса сообщат дополнительно.

Украинская правда
Темы: Фискальная служба налоги интернет диджитализация


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