Государственная налоговая служба предупреждает, что электронные сервисы фискальной и налоговой служб работают не в полном объеме из-за следственных действий.

Источник: Государственная налоговая служба в Facebook

Дословно: "Из-за следственных действий в ГФС и ГНС с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют в полном объеме".

Детали: В службе обещают, что сервисы начнут работать в штатном режиме "очень скоро", и все смогут своевременно подать все налоговые накладные.

В налоговой также отметили, что о возобновлении работы сервиса сообщат дополнительно.