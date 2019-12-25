Ликвидация "площадок Яценко": Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Закон обеспечивает исчезновение "авторизованных электронных площадок" из процесса представления отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке. То есть четыре площадки - "Реестр оценки", "Оценка.online", "Экспресс-оценка" и "Профессиональная оценка" - не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, так как их "уникальные" услуги никому не пригодятся.

Во-вторых, благодаря закону с 1 января 2020 упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценку объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика.Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

Также вводится порог на оценку, которые осуществляет оценщик. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше суммы, которую определяет Единая база.

Кроме того, нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

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Напомним: