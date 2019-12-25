Российские самолеты разбомбили школу в Сирии: погибли 6 детей и 4 взрослых

По меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро - дети, погибли 24 декабря на северо-западе Сирии в результате нанесенного российскими военными самолетами авиаудара.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Как сообщает "Сирийская обсерватория по правам человека", бомбардировка школы произошла в селе Джубас провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб.

Как сообщило агентство AFP, сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от Маараф эн-Нууман, большого города, удерживаемого повстанцами. Через этот город проходит ключевое шоссе, соединяющее столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является разблокировка автомагистрали, которая была перекрыта повстанцами в 2012 году.

В провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более половины гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.

Напомним: