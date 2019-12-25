Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские самолеты разбомбили школу в Сирии: погибли 6 детей и 4 взрослых

Среда, 25 декабря 2019, 00:04
Российские самолеты разбомбили школу в Сирии: погибли 6 детей и 4 взрослых

По меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро - дети, погибли 24 декабря на северо-западе Сирии в результате нанесенного российскими военными самолетами авиаудара.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Как сообщает "Сирийская обсерватория по правам человека", бомбардировка школы произошла в селе Джубас провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб.

Как сообщило агентство AFP, сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от Маараф эн-Нууман, большого города, удерживаемого повстанцами. Через этот город проходит ключевое шоссе, соединяющее столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является разблокировка автомагистрали, которая была перекрыта повстанцами в 2012 году.

В провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более половины гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.

Напомним:

  • Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcиявойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: