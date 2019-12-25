В России за "детскую порнографию" посадили блогера-оппозиционера
Верховный суд российской Чувашии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы местного блогера Константина Ишутова, обвинив в распространении детской порнографии и реабилитации нацизма.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Год назад Ишутова обвинили в реабилитации нацизма за публикацию в Facebook листовки Третьего рейха, которая содержала обращение к советским солдатам с комментарием: "Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому".
За время, пока шло следствие, блогеру предъявили еще более серьезное обвинение — распространение и хранение детской порнографии. Следователи заявили, что якобы нашли эти материалы у Ишутова дома на компьютере в ходе обысков.
Также против Ишутова возбудили уголовное дело за публикацию о братских могилах немецких военнопленных.
В России уголовное преследование блогера связывают с его оппозиционной деятельностью и критикой местной власти.
Координатор чебоксарского штаба Навального Семен Кочкин считает, что приговор Ишутову — это месть правоохранительных органов за активизм.