В России за "детскую порнографию" посадили блогера-оппозиционера

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Среда, 25 декабря 2019, 03:26

Верховный суд российской Чувашии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы местного блогера Константина Ишутова, обвинив в распространении детской порнографии и реабилитации нацизма.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Год назад Ишутова обвинили в реабилитации нацизма за публикацию в Facebook листовки Третьего рейха, которая содержала обращение к советским солдатам с комментарием: "Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому".

За время, пока шло следствие, блогеру предъявили еще более серьезное обвинение — распространение и хранение детской порнографии. Следователи заявили, что якобы нашли эти материалы у Ишутова дома на компьютере в ходе обысков.

Также против Ишутова возбудили уголовное дело за публикацию о братских могилах немецких военнопленных.

В России уголовное преследование блогера связывают с его оппозиционной деятельностью и критикой местной власти.

Координатор чебоксарского штаба Навального Семен Кочкин считает, что приговор Ишутову — это месть правоохранительных органов за активизм.

Темы: Росcия оппозиция тюрьма


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