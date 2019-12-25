Киберполиция и YouControl договорились о сотрудничестве
Киберполиция и компания YouControl подписали меморандум о сотрудничестве.
Источник: сайт Министерства внутренних дел
Детали: Подписание меморандума состоялось 24 декабря. В полиции ожидают, что анализ больших объемов информации, который проводит YouControl, значительно упростит ее работу и ускорит сроки расследования киберпреступлений.
Прямая речь начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака: "Мы рассчитываем на помощь частных организаций, поскольку они имеют возможности и ресурсы для анализа больших объемов полученной информации. Именно благодаря совместной работе государственных органов и частных организаций мы сможем улучшить качество предоставления государственных правоохранительных услуг".
Детали: Основатель и СЕО компании YouControl Сергей Мильман в свою очередь отметил, что оказывая помощь правоохранительным органам, частные украинские компании делают свой вклад в борьбу с преступностью, что затрагивает не только интересы конкретных компаний, но и вообще граждан всей страны.
Прямая речь Мильмана: "Наши наработки позволят специалистам на профессиональном уровне воспользоваться возможностями открытых данных - скорее собирать информацию как о юридических, так и о физических лицах, выявлять связи и использовать актуальные данные и аналитику для совершенствования собственных систем. Надеемся, что среди новейших технических средств и технологий, которые использует киберполиции, должное место займет и YouControl".
Как известно, YouControl - это система, которая формирует полное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.
Напомним:
- В марте столичная полиция закрыла дело, где фигурировал YouControl, по причине "отсутствия состава уголовного правонарушения".
- Расследование по YouControl СБУ начала в июле 2016 года. Компании инкриминировали незаконный сбыт специальных технических средств, негласное получение информации в интересах разведывательных органов РФ, а впоследствии — несанкционированное вмешательство в работу открытых госреестров.
- 23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.
- В тот же день СБУ на своем сайте сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".
- В июле 2018 года суд обязал СБУ завершить дело YouControl.
- А в ноябре 2018 года СБУ передала дело YouControl Нацполиции.