Киберполиция и YouControl договорились о сотрудничестве

Киберполиция и компания YouControl подписали меморандум о сотрудничестве.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Детали: Подписание меморандума состоялось 24 декабря. В полиции ожидают, что анализ больших объемов информации, который проводит YouControl, значительно упростит ее работу и ускорит сроки расследования киберпреступлений.

Прямая речь начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака: "Мы рассчитываем на помощь частных организаций, поскольку они имеют возможности и ресурсы для анализа больших объемов полученной информации. Именно благодаря совместной работе государственных органов и частных организаций мы сможем улучшить качество предоставления государственных правоохранительных услуг".

Детали: Основатель и СЕО компании YouControl Сергей Мильман в свою очередь отметил, что оказывая помощь правоохранительным органам, частные украинские компании делают свой вклад в борьбу с преступностью, что затрагивает не только интересы конкретных компаний, но и вообще граждан всей страны.

Прямая речь Мильмана: "Наши наработки позволят специалистам на профессиональном уровне воспользоваться возможностями открытых данных - скорее собирать информацию как о юридических, так и о физических лицах, выявлять связи и использовать актуальные данные и аналитику для совершенствования собственных систем. Надеемся, что среди новейших технических средств и технологий, которые использует киберполиции, должное место займет и YouControl".

Как известно, YouControl - это система, которая формирует полное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.

Напомним: