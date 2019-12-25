Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киберполиция и YouControl договорились о сотрудничестве

Среда, 25 декабря 2019, 05:00
Киберполиция и YouControl договорились о сотрудничестве

Киберполиция и компания YouControl подписали меморандум о сотрудничестве.

Источник: сайт Министерства внутренних дел

Детали: Подписание меморандума состоялось 24 декабря. В полиции ожидают, что анализ больших объемов информации, который проводит YouControl, значительно упростит ее работу и ускорит сроки расследования киберпреступлений.

Прямая речь начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака: "Мы рассчитываем на помощь частных организаций, поскольку они имеют возможности и ресурсы для анализа больших объемов полученной информации. Именно благодаря совместной работе государственных органов и частных организаций мы сможем улучшить качество предоставления государственных правоохранительных услуг".

Детали: Основатель и СЕО компании YouControl Сергей Мильман в свою очередь отметил, что оказывая помощь правоохранительным органам, частные украинские компании делают свой вклад в борьбу с преступностью, что затрагивает не только интересы конкретных компаний, но и вообще граждан всей страны.

Прямая речь Мильмана: "Наши наработки позволят специалистам на профессиональном уровне воспользоваться возможностями открытых данных - скорее собирать информацию как о юридических, так и о физических лицах, выявлять связи и использовать актуальные данные и аналитику для совершенствования собственных систем. Надеемся, что среди новейших технических средств и технологий, которые использует киберполиции, должное место займет и YouControl".

Как известно, YouControl - это система, которая формирует полное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.

Напомним:

  • В марте столичная полиция закрыла дело, где фигурировал YouControl, по причине "отсутствия состава уголовного правонарушения".
  • Расследование по YouControl СБУ начала в июле 2016 года. Компании инкриминировали незаконный сбыт специальных технических средств, негласное получение информации в интересах разведывательных органов РФ, а впоследствии — несанкционированное вмешательство в работу открытых госреестров.
  • 23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.
  • В тот же день СБУ на своем сайте сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".
  • В июле 2018 года суд обязал СБУ завершить дело YouControl.
  • А в ноябре 2018 года СБУ передала дело YouControl Нацполиции.

Украинская правда
Темы: полициятехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
полиция
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: