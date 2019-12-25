Прибыль "Нафтогаза" увеличилась почти на треть

За 9 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн - на 27% больше результата 9 месяцев прошлого года.

Источник: Департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на консолидированную финансовую отчетность группы за 9 месяцев 2019 г.

Детали: Прибыль до налогообложения за 9 месяцев текущего года составил 28,9 млрд грн - на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дословно: Такой результат получен в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес".

По сообщению компании, объем транзита газа за 9 месяцев 2019 увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 66,3 млн куб м.

"Результат сегмента транзита природного газа за 9 месяцев 2019 увеличился с 6,8 млрд грн до 15,8 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости", - говорится в сообщении.

В компании сообщили также, что за 9 месяцев 2019 г. группа "Нафтогаз" заплатила 84,4 млрд грн налогов и дивидендов, что составило около 15% общих доходов бюджета за этот период.