Путин стал "лицом" рекламы контрацептивов в Бразилии: "Некоторые люди не должны были родиться"

Президент РФ Владимир Путин стал "лицом" рекламы презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться", которую создала бразильская студия Platinum Studio.

Источник: Hromadske

Детали: Изображения рекламных постеров студия разместила в Facebook, на них Путин изображен внутри контрацептива в пиджаке и рубашке и штанах для дзюдо - дзюбон.

Президент РФ стал третьим политиком, образ которого студия использовала для подобной рекламы. Ранее художники студии использовали образы президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.