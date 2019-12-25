Путин стал "лицом" рекламы контрацептивов в Бразилии: "Некоторые люди не должны были родиться"
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Среда, 25 декабря 2019, 10:17
Президент РФ Владимир Путин стал "лицом" рекламы презервативов со слоганом "Некоторые люди ни за что не должны были родиться", которую создала бразильская студия Platinum Studio.
Источник: Hromadske
Детали: Изображения рекламных постеров студия разместила в Facebook, на них Путин изображен внутри контрацептива в пиджаке и рубашке и штанах для дзюдо - дзюбон.
Президент РФ стал третьим политиком, образ которого студия использовала для подобной рекламы. Ранее художники студии использовали образы президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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