Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с РФ

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Среда, 25 декабря 2019, 12:21

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для "конфликта с РФ". 

Источник: интервью Лукашенко радиостанции "Эхо Москвы"

Дословно: "Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине.  Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению". 

Детали: Лукашенко отметил, что украинцы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым".

Дословно: "Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?". 

"Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией", — заявил Лукашенко. 

 

Темы: Лукашенко Росcия Донбасс война


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