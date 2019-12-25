В Харькове взорвали банкомат и украли деньги

В Харькове в ночь на среду неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Происшествие случилось 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.

Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.

Дословно: "Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются".