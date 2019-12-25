В Харькове взорвали банкомат и украли деньги

2062 просмотра
Среда, 25 декабря 2019, 12:41
фото полиции

В Харькове в ночь на среду неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Происшествие случилось 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.

Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.

Дословно: "Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются".

Украинская правда
Темы: Харьков взрыв деньги банки


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Харькове задержали мужчину, взявшего заложницу и ранившего ножом полицейского 24 декабря 2019, 12:51
Главаря разведгруппы "ЛНР" "Мордвина" приговорили к 9 годам тюрьмы 24 декабря 2019, 08:38
ЦИК назначил выборы на округе нардепа, который стал губернатором Харьковщины 13 декабря 2019, 16:39
Все новости
Главные новости
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
Украина открыла дело за проезд российского поезда по "Крымскому мосту"
Правительство придумало, как защитить украинцев от вреда курения
Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп
Все новости
self-made

Делайте этих 10 вещей утром, чтобы зарядиться позитивом на весь день

психология

Когда и как следует говорить с ребенком о сексе?

психология

Эмоциональное выгорание на работе и дома: как избежать этого в конце года

Поиск по сайту
Архив
Весь архів