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В Харькове взорвали банкомат и украли деньги

Среда, 25 декабря 2019, 11:41
В Харькове взорвали банкомат и украли деньги
фото полиции

В Харькове в ночь на среду неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Происшествие случилось 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.

Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.

Дословно: "Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются".

Украинская правда

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Темы: Харьковвзрывденьгибанки
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