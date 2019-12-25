В Харькове взорвали банкомат и украли деньги
В Харькове в ночь на среду неизвестные взорвали и ограбили банкомат.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: Происшествие случилось 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.
Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.
Дословно: "Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.
В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются".