В ближайшие дни будет мокро, мрачно и со скачками давления
В четверг, 26 декабря, в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе пройдет мокрый снег.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: В четверг Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман.
Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.
В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.
В пятницу в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом.
Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза.
В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.
Дословно Диденко: "До конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега.
Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением.
Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и со скачками атмосферного давления".