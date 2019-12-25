Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни будет мокро, мрачно и со скачками давления

Среда, 25 декабря 2019, 12:09
В ближайшие дни будет мокро, мрачно и со скачками давления

В четверг, 26 декабря, в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе пройдет мокрый снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В четверг Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман.

Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.

 

В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.

В пятницу в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

 
meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза.

В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.

Дословно Диденко: "До конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега.

Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением.

Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и со скачками атмосферного давления".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: