В ближайшие дни будет мокро, мрачно и со скачками давления

В четверг, 26 декабря, в Украине сохранится пасмурная, дождливая и теплая погода, лишь в Карпатском регионе пройдет мокрый снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В четверг Ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман.

Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, в западных и Луганской областях от 4° тепла до 1° мороза.

В Киеве в четверг дождь; температура воздуха в течении суток 4-6° тепла.

В пятницу в Украине небольшой дождь, в западных, центральных и северных областях с мокрым снегом.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днём 3-8° мороза.

В Киеве в пятницу дождь с переходом в мокрый снег; температура воздуха в течении суток 2-4°тепла.

Дословно Диденко: "До конца недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега.

Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением.

Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и со скачками атмосферного давления".