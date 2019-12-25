Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта

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Среда, 25 декабря 2019, 13:42

25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Из поездов дальнего следования в этот день курсирует только один из шести, отмечает издание.

Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается. Из-за них тысячи французов столкнулись с трудностями доезда домой накануне Рождества.

Во вторник национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене до 40% скоростных поездов. Также отменено до 20% региональных поездов. Количество машинистов поездов SNCF, которые участвуют в забастовках, составило чуть менее 50%.

Забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Макрона хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Новые переговоры профсоюзов с правительством на эту тему должны состояться 7 января.

Между тем во французских соцсетях набирает популярность тематическая песня в исполнении молодой певицы Монтеа. "Все, что я хочу на Рождество - чтобы ходили поезда", - поет она. "У меня нет денег на такси, я сижу дома одна, подарите мне несколько поездов, пока я не сошла с ума", - говорится в песне, которой французы поздравляют друг друга в день Рождества.

Темы: Франция акции транспорт


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