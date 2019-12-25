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Папа Римский в день Рождества вспомнил Украину, которая хочет мира

Среда, 25 декабря 2019, 13:25
Папа Римский в день Рождества вспомнил Украину, которая хочет мира

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

В послании, которое Папа произнес в полдень в Ватикане, он призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, Украине и нескольких африканских странах.

"Пусть Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира", - сказал он.

В своем обращении Папа призвал верующих к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

"Именно так, в сердцах существует тьма, но большим есть свет Христовый. Существует тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но Христовый свет является большим. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но большим есть свет Христовый", - сказал Папа Франциск.

Понтифик также вспомнил о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, "которые становятся кладбищами".

"Украинская правда" в Threads

Темы: религияцерковь
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