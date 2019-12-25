В Одесской области избили женщину-военнослужащего – министр

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Среда, 25 декабря 2019, 17:38

В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащего.

Источник: министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook

Прямая речь: "Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.

С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте".

Детали: По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Он также отметил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.

Вместе с тем, полиция Одесской области пока не сообщает о происшествии.

Украинская правда
Темы: Одесская область Вооруженные силы Минобороны


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