В Одесской области избили женщину-военнослужащего – министр
Среда, 25 декабря 2019, 16:38
В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащего.
Источник: министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook
Прямая речь: "Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.
С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте".
Детали: По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.
Он также отметил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.
Вместе с тем, полиция Одесской области пока не сообщает о происшествии.
Украинская правда