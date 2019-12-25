Немцы считают Трампа большей угрозой, чем Путина и Ким Чен Ына

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Среда, 25 декабря 2019, 17:52

Президент США Дональд Трамп воспринимается в Германии как более серьезная угроза для мира во всем мире, чем глава российского государства Владимир Путин или северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.de, об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством YouGov по заказу DPA.

Трамп также считается более опасным, чем политический и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Китая Си Цзиньпин.

41% респондентов сказали, что Трамп является самой большой угрозой для мира во всем мире среди этих пяти личностей. 17% выбрали Кима, по 8% - Путина и Хаменеи, 7% - Си Цзиньпина.

Опрос YouGov уже показал похожую картину в прошлом году. Тогда, однако, сравнивались только Трамп, Ким и Путин. 48% сказали, что президент США был самой большой угрозой для мира во всем мире из этой тройки. 21% выбрал Кима, 15% - Путина.

Темы: Германия Трамп Путин опрос


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