Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подписал закон об аренде госимущества

Среда, 25 декабря 2019, 17:05
Зеленский подписал закон об аренде госимущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты".

Детали: Кроме новой редакции существующего закона "Об аренде государственного и коммунального имущества", данным законом также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законов.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Читайте также: Рада приняла Закон об аренде госимущества. Почему это касается каждого

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийгосимущество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: