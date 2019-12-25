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Незаконных пересечений границ ЕС в этом году значительно меньше - Frontex

Среда, 25 декабря 2019, 18:04
Незаконных пересечений границ ЕС в этом году значительно меньше - Frontex

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.

Об этом в интервью изданию Die Welt рассказал директор Frontex Фабрис Леггери.

По его словам, количество незаконных въездов в Европейский Союз до конца года составит около 120 тысяч. По сравнению с прошлым годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 миллиона незаконных пересечений.

"Количество сейчас ниже, но миграционное давление на Европу остается огромным", - сказал Леггери.

"Мы также занимаемся многими мигрантами, которые приехали в ЕС в последние годы", - добавил он. Многие из них путешествовали в пределах Шенгенской зоны, которая фактически не имеет пограничного контроля.

Также в этом году значительно уменьшилось количество людей, которые добираются до Италии морем. До 24 декабря 2019 года на побережье Италии высадились 11 399 мигрантов. За аналогичный период прошлого года их было 23 210.

Ожидается, что в ближайшие годы в Frontex станет больше сотрудников. До 2027 года планируется создать резерв в 10 тысяч человек для работы в чрезвычайных ситуациях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европаграница
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