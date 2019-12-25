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Облруководство СБУ выбивало у предпринимателей "откаты" на публичных закупках

Среда, 25 декабря 2019, 19:33
Облруководство СБУ выбивало у предпринимателей откаты на публичных закупках

Двое руководителей территориальных подразделений Службы безопасности Украины вымогали средства от прозрачных бизнес-структур за обеспечение победы на тендерах.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, организаторами противоправной схемы были один из заместителей начальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБУ в Запорожской области.

Деньги сотрудники СБУ требовали по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятий в Донецкой области.

"Во время проверок процедуры госзакупок злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. "Откат" за обеспечение контракта составлял 15% от суммы договора", - сообщили в Службе безопасности.

Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получение части взятки в размере 8,5 тыс. долларов. Во время получения второй части взятки - 540 тыс. гривен - правоохранители задержали фигурантов дела согласно ст. 208 УПК.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.

 
 
фото - пресс-центр СБУ

Украинская правда

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Темы: СБУденьги
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