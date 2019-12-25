Из-за жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали 16 человек
Среда, 25 декабря 2019, 22:53
Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края возросло до 16 человек.
Источник: ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав
Детали: Пять человек госпитализированы, у двух госпитализированных переломы, у троих ушибы легкой степени. Угрозы жизни для пострадавших нет.
Напомним,
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа.
При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, погибших нет, сообщает росСМИ.