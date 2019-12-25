Из-за жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали 16 человек

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Среда, 25 декабря 2019, 23:53

Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края возросло до 16 человек.

ИсточникТАСС со ссылкой на региональный Минздрав 

Детали: Пять человек госпитализированы, у двух госпитализированных переломы, у троих ушибы легкой степени. Угрозы жизни для пострадавших нет.

Напомним,

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа.

При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, погибших нет, сообщает росСМИ.

Темы: Росcия жертвы авиа


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