Из-за жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали 16 человек

Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края возросло до 16 человек.

Источник: ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав

Детали: Пять человек госпитализированы, у двух госпитализированных переломы, у троих ушибы легкой степени. Угрозы жизни для пострадавших нет.

Напомним,

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа.

При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жесткое приземление. По последним данным, погибших нет, сообщает росСМИ.