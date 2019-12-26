Конфликт в в/ч на Одесчине: Избитая женщина-военнослужащий рассказала подробности

Женщина-военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой в в/ч А3438 в Одесской области сообщил министр обороны Украины, заявляет о коррупции в подразделении и конфликте с командиром части по тыловому обеспечению.

Источник: комментарий Кулиш "Радио Свобода"

Детали: По словам Кулиш, которая служит поваром, конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. По ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Женщина, по ее словам, заявляла о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала из-за давления и угроз.

Дословно: "Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - сообщила Кулиш.

Детали: Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но отверг обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

Также Кулиш сообщила, что телесные повреждения ей нанесла другая военная - Вера Загороднюк. Инцидент произошел еще 14 декабря.

Драку, по словам Кулиш, видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев, однако заявил, что якобы ничего не видел и женщина ничего не докажет.

Напомним,