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Конфликт в в/ч на Одесчине: Избитая женщина-военнослужащий рассказала подробности

Среда, 25 декабря 2019, 23:09
Конфликт в в/ч на Одесчине: Избитая женщина-военнослужащий рассказала подробности

Женщина-военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой в в/ч А3438 в Одесской области сообщил министр обороны Украины, заявляет о коррупции в подразделении и конфликте с командиром части по тыловому обеспечению.

Источник: комментарий Кулиш "Радио Свобода"

Детали: По словам Кулиш, которая служит поваром, конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. По ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Женщина, по ее словам, заявляла о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала из-за давления и угроз.

Дословно: "Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - сообщила Кулиш.

Детали: Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но отверг обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

Также Кулиш сообщила, что телесные повреждения ей нанесла другая военная - Вера Загороднюк. Инцидент произошел еще 14 декабря.

Драку, по словам Кулиш, видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев, однако  заявил, что якобы ничего не видел и женщина ничего не докажет.

Напомним, 

  • 25 декабря министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащего.
  • По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.
  • Загороднюк сообщил, что берет дело под личный контроль.

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Темы: Одесская областьармияВооруженные силы
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