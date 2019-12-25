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Задержан полицейский Харьковской области: сливал РФ данные с ограниченным доступом

Среда, 25 декабря 2019, 23:43
Задержан полицейский Харьковской области: сливал РФ данные с ограниченным доступом
ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали следователя главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Источник: ГБР

Детали: Сотрудник полиции продавал информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц. Cледователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, задержали его во время очередной сделки. На этот раз он получил за услугу 16350 грн. Следствие установило, что полицейский неоднократно получал средства из России.

Незаконные действия квалифицировали по ч.2 ст.362 Уголовного кодекса – несанкционированный перехват или копирование информации с компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или носителей такой информации, если это привело к ее утечке.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона.

 

Украинская правда
Темы: Харьковская областьполицияГБР
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