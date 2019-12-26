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В Припяти впервые установили новогоднюю елку

Четверг, 26 декабря 2019, 00:48
В Припяти впервые установили новогоднюю елку
ZIK

Впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку в Припяти.

Источник: ZIK

Детали: Елку установили в центре города, под дворцом культуры "Энергетик".

Бывшие жители города приехали на церемонию открытия и украсили дерево игрушками и фотографиями с детства.

Что было ранее: Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 5 сентября 2019 года рассмотрел вопрос восстановления водного сообщения Днепр-Припять.

Речь идет о проект Е-40, который предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

 
ZIK
 
ZIK

Напомним:

  • В результате аварии на ЧАЭС в 1986 году полностью эвакуировали население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции.

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Темы: Чернобыль
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