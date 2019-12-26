Начальника отдела Минобороны поймали на взятке
Начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области задержали за систематическое вымогательство взяток.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию".
Детали: Полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком.
За взятки мужчина также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.
Силовики задокументировали получение злоумышленником через посредника 80 тысяч гривен от директора фирмы-подрядчика
А также получение 40 тысяч гривен от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.
Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта дела изъяли часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки.
Полковнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.