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На востоке Франции на Рождество устроили стрельбу

Четверг, 26 декабря 2019, 07:45
На востоке Франции на Рождество устроили стрельбу
RADIO FRANCE

Три человека получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестные в капюшонах открыли на Рождество в городе Безансоне на востоке Франции.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на France Info

Прямая речь местной полиции: "В районе Плануаз в среду вечером началась стрельба, в результате три человека получили ранения, двое из них – серьезные".

Детали: Стреляли трое или четверо нападающих. В целом они совершили около пятнадцати выстрелов и скрылись.

Пострадали 31-летний мужчина (получил травму бедра), 34-летний мужчина (ранен в грудь) и 14-летний парень (легкое ранение). Сейчас они в больнице.

Полиция перекрыла район. На месте инцидента нашли около 15 патронов к автомату калибра 5,56-мм, а под одной из машин – гранату.

Темы: Франциякриминал
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