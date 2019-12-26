Украину в последние дни года подморозит

В ближайшие дни в Украине похолодает, будет идти дождь, а в Карпатах небольшой снег.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "26 декабря будет небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман. Ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​1-6° тепла, в западных областях и на Луганщине от 3° тепла до 1° мороза. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза".

Детали: 27-28 декабря в восточных и южных областях небольшой дождь, на остальной территории дождь со снегом. 28 декабря на дорогах местами гололедица. Ночью и днем ​​27 декабря 0-5° тепла, 28 декабря от 2° тепла до 3° мороза. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем ​​3-8° мороза.

Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с.

28 и 29 декабря в столице и области ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.

29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, ночью -3-9°, днем ​​0-5 ° мороза, в южных областях ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза. В Карпатах снег, температура ночью -8-14°, днем ​​-5-10°.

30 декабря без осадков, ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза.