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Полиция задержала организатора убийства участника АТО

Четверг, 26 декабря 2019, 09:20
Полиция задержала организатора убийства участника АТО

Национальная полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", который организовал убийство участника АТО в 2017 году.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Полиция Киевщины задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире".

Детали: Кроме того, злоумышленник организовал убийство участника АТО в городе Кагарлык в 2017 году.

Нападавшего, который нанес смертельные ножевые ранения защитнику, полиция задержала сразу. Его дело уже в суде.

А организатор нападения убежал. Его объявили розыск и продолжали поиски.

Отмечается, что злоумышленник постоянно скрывался, но при этом все это время умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес.

Его задержали в Белой церкви Киевской области.

Украинская правда

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Темы: полицияубийствоКиевская область
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