Полиция задержала организатора убийства участника АТО
Национальная полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", который организовал убийство участника АТО в 2017 году.
Источник: сайт Нацполиции
Дословно: "Полиция Киевщины задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире".
Детали: Кроме того, злоумышленник организовал убийство участника АТО в городе Кагарлык в 2017 году.
Нападавшего, который нанес смертельные ножевые ранения защитнику, полиция задержала сразу. Его дело уже в суде.
А организатор нападения убежал. Его объявили розыск и продолжали поиски.
Отмечается, что злоумышленник постоянно скрывался, но при этом все это время умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес.
Его задержали в Белой церкви Киевской области.