46% украинцев считают политиком года Зеленского

Почти половина украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года.

Источник: результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в декабре

Дословно: "Политиком 2019 года однозначно признан Владимир Зеленский – его назвали в открытом вопросе 46% населения".

Детали: Далее идут: пятый президент Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году – 16%), лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году – 12%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3%), сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (3%, в прошлом году – 4%) и лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (2%).

24% граждан не назвали ни одной кандидатуры (в 2018 году – 25%).

Главным политическим событием года 58% украинцев признали выборы – парламентские и президентские, причем событие признано положительным.

Также среди главных событий – освобождение пленных (8%), нормандская встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%).

16% не смогли назвать ни одного события (в прошлом году – 12%).

Главным политическим событием в мире назвали нормандскую встречу (23%), импичмент Трампа (6%), войну в Сирии (2%), Брекзит (2%), протесты "желтых жилетов" во Франции (2%).

Ни одного события не смогли назвать 51%.

Опрос проходил с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.