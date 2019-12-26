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Будет ли следующий год лучшим? Большинство украинцев настроены оптимистично

Четверг, 26 декабря 2019, 11:26
Будет ли следующий год лучшим? Большинство украинцев настроены оптимистично

Большинство украинцев с надеждой смотрят в следующий год, ожидая, что позитива в нем будет больше, чем негатива.

Источник: результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова

Дословно: "Большинство граждан (51%) надеются, что в следующем году лучшего будет больше, чем худшего. Уверены в том, что следующий год будет обязательно лучшим 20%, а вот предполагают, что следующий год будет хуже прошлого лишь 16%".

 

Детали: В то же время в своих предположениях относительно следующего, 2020 года, граждане уверены только о стабильности гривни (52% считают, что это произойдет, и 36% - что нет) и по росту инвестиций в Украину (состоится – 47%, нет – 33% ).

А наиболее вероятно, что НЕ произойдет, по мнению украинцев: уменьшение коррупции (считают это вероятным 30%, нет – 59%), наказание коррупционеров (предположительно – 31%, нет – 58%), установление справедливого правосудия (вероятно – 30%, нет – 56%), снижение уровня преступности (предположительно – 32%, нет – 53%), снижение тарифов (предположительно – 31%, нет – 58%).

Наименее вероятным граждане считают в следующем году смену власти: досрочные выборы президента (предположительно – 15%, нет – 70%), досрочные выборы Верховной Рады (предположительно – 18%, нет – 64%), смена правительства (предположительно – 22%, ни – 58%).

О некоторых возможных изменениях мнения украинцев разделились: установление мира на Донбассе считают вероятным 42%, нет – 46%, экономический рост, соответственно, 45% и 45%, рост благосостояния людей – 40% и 48%, улучшение условий для бизнеса – 38% и 37%.

28% населения уверены, что Украина способна преодолеть трудности в ближайшие несколько лет, однако большинство – 50% – считают, что это произойдет в более отдаленной перспективе. А вот в принципиальной неспособности Украины преодолеть трудности убеждены лишь 11% населения.

Справка: Опрос проходил с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: социология
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