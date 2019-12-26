Пересадку сердца провели в Украине впервые за 15 лет

В Ковельской больнице на Волыни провели операцию по трансплантации сердца – впервые за 15 лет в Украине.

Источник: председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец в Facebook

Прямая речь: "Впервые за последние 15 лет наши врачи трансплантировали сердце. Звучит фантастически, но это произошло в обычной районной больнице на Волыни – в городе Ковель. И мне посчастливилось это видеть".

Детали: Она добавила, что пересадку делал гендиректор Института сердца Борис Тодуров с ковельскими врачами.

По словам Заславец, накануне операции провели мультиорганный забор: у 40-летнего мужчины, который упал с высоты и у которого диагностировали смерть мозга, изъяли две почки и сердце.

Также в Ковельской больнице трансплантировали и одну почку. Другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже провели операцию.