Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Социологи узнали, готовы ли украинцы выходить на Майдан-3

Четверг, 26 декабря 2019, 13:51
Социологи узнали, готовы ли украинцы выходить на Майдан-3

Большинство украинцев не считают, что в следующем году могут возникнуть новые массовые акции протеста.

Источник: результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова

Детали: 21% респондентов предполагают, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3, 66% граждан считают, что этого не будет.

 

В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста (3% в этом уверены и еще 13 допускают такую ​​вероятность). Считают такую ​​перспективу маловероятной 40% и еще 34% уверены, что таких выступлений не будет.

Лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% (4% - обязательно и еще 13 - скорее всего), а 71% – нет.

Социологи отмечают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.

Справка: Опрос проходил с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: социологияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: