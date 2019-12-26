Социологи узнали, готовы ли украинцы выходить на Майдан-3

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Четверг, 26 декабря 2019, 14:51

Большинство украинцев не считают, что в следующем году могут возникнуть новые массовые акции протеста.

Источник: результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова

Детали: 21% респондентов предполагают, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3, 66% граждан считают, что этого не будет.

 

В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые выступления протеста (3% в этом уверены и еще 13 допускают такую ​​вероятность). Считают такую ​​перспективу маловероятной 40% и еще 34% уверены, что таких выступлений не будет.

Лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% (4% - обязательно и еще 13 - скорее всего), а 71% – нет.

Социологи отмечают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.

Справка: Опрос проходил с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: социология акции


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