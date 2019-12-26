Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin

Украина заключила новый контракт на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США.

Источник: заместитель министра обороны Анатолий Петренко, пресс-служба министерства

Прямая речь Петренко: "Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки".

Детали: По его словам, в этом году министерство реализовало три контракта.

В частности, два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставке.

Он добавил, что в войска в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми. В частности, теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте; автоматизированный комплекс управления артиллерией; радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

Напомним: