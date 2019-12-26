Декабрь в Киеве побил уже 9 температурных рекордов

Две ночи подряд в Киеве наблюдаются самые теплые ночи за 139 лет наблюдений.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Метеорологи ранее информировали о самой теплой ночи 24 декабря. Теперь же отмечается, что ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже 4,4° С, что на 0,6° С теплее, чем это было в 2014 году.

Это уже 9 температурных рекордов в декабре.