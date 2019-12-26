Предполагаемая дочь Путина нашла себе место в правительстве РФ

Глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России.

Источник: сайт правительства РФ, Meduza

Детали: Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства РФ.

Кроме того, членом совета стала Ксения Шойгу – младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона "ЗаБег.РФ".

Всего в этом совете состоят 28 человек.

Что было раньше: Во время последней пресс-конференции у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Путин несколько минут отвечал на вопросы, однако не сказал ни слова о собственной семье.