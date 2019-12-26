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На "Укрзализныцю" поставляли некачественное контрафактное крымское оборудование – СБУ

Четверг, 26 декабря 2019, 19:53
На Укрзализныцю поставляли некачественное контрафактное крымское оборудование – СБУ

Служба безопасности Украины из состава Объединенных сил сообщает, что разоблачила механизм поставки некачественного энергетического оборудования из крымских заводов на объекты региональных филиалов "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Сотрудники СБУ установили, что несколько жителей Донецкой области и Киева закупали на одном из крымских электротехнических заводов комплектующие для высоковольтных линий электропередач".

Детали: Злоумышленники незаконно ввозили электрооборудование через территорию РФ.

На одном из частных предприятий в Донецкой области дельцы перебивали на оборудовании маркировки и доукомплектовывали оборудование из некачественных деталей.

Они легализовали контрафакт, подделывая сертификаты качества и выдавая его за продукцию этого же производителя.

Поставляли оборудование на объекты региональных филиалов "Укрзализныци" через аффилированные частные коммерческие структуры.

За 4 года злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн гривен.

Сообщается, что по выводам профильных экспертов, незаконная деятельность могла привести к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями на объектах "Укрзализныци".

Во время 7 обысков, проведенных в офисах фирм-поставщиков в Донецкой области и в Киеве, на производстве, по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли компьютерную технику, клише для изменения маркировки наименование продукции, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас на партию контрафактного товара стоимостью свыше 5 млн гривен наложен арест.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, в частности, проверяется причастность высокопоставленных чиновников "Укрзализныци" к функционированию схемы.

Украинская правда
Темы: СБУУкрзализныця
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