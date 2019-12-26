В список на обмен могут включить обвиняемых в теракте в Харькове

Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Источник: hromadske, UA.Харків

Детали: Прокурор Владимир Лымарь просит суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека, потому что Россия включила их в список на обмен.

В частности, в список для обмена с РФ включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий.

Обвинение просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.

До этого прокурор говорил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

Сторона потерпевших выступает против обмена. "Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта", - заявил адвокат Олег Головков.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор объявят 28 декабря.