На рынке в Киеве подстрелили женщину

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Пятница, 27 декабря 2019, 00:43

В Подольском районе Киева ранили женщину, ее забрали в больницу.

Источник: полиция Киева, Facebook-страница "Киев Оперативный"

Дословно полиция: "В результате инцидента на проспекте Правды получила ранения женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются детали события...

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет".

Детали: Полиция сообщает, что инцидент произошел на проспекте Правды, в Подольском районе столицы.

В посте "Киев Оперативный" сообщается, что на рынке "Виноградарь" (на проспекте Василия Порыка, недалеко от проспекта Правды и проспекта Свободы) "неизвестные подъехали на автомобиле, из которого осуществили выстрел в сторону женщины около 60 лет, которая как раз находилась возле пункта обмена валют".

По данным этого ресурса, пуля попала женщине в голову, но стреляли из пистолета резиновыми пулями,



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