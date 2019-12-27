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Украинские события в оценках россиян уступили вопросу Сирии

Пятница, 27 декабря 2019, 04:33

Главным международным событием 2019 года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии, но в первую тройку мировых событий также вошли выборы президента в Украине и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (по 3% соответственно).

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам уходящего года

Детали: Среди международной тематики сирийский вопрос был важен для 9% граждан Российской Федерации, а украинские события – для 3% опрошенных.

 

В масштабах России топовыми событиями респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).

 

Главные "скандалы" года, по оценкам россиян, – доппинговый скандал (7%), коррупция (4%) и пенсионная реформа (4%).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%), и др.

На вопрос, кого бы из политиков они пригласили к себе за новогодний стол, 22% россиян ответили, что Владимира Путина, 12% — Владимира Жириновского, а 4% — Дмитрия Медведева.

"Хорошим" или "удачным" лично для себя и своей семьи этот год назвали 54%, а 45% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым. Личные итоги уходящего года россиян ниже, чем в 2018 году: индекс 9 п в 2019-м против 17 п. в 2018-м было 17 п..

В отношении страны 34% респондентов дают позитивные оценки, а 58% – негативные. Этот индекс вырос по сравнению с прошлым годом с −27 п. до −24 п. 

На 2020-й год граждане РФ возлагают гораздо большие надежды, и чаще ожидают перемен к лучшему, чем год назад на 2019-й: индекс личных ожиданий повысился с 34 п. до 44 п.

Показатель ожиданий в масштабах страны также значительно вырос (с 3 п. до 10 п.).

Каждый пятый респондент (21%) полагает, что Год крысы будет удачным для него лично, 16% — для страны в целом.

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