Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане
Самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.
Источник: BBC, ТАСС, РИА Новости
Детали: Самолет упал в 07:22 по местному времени.
На место происшествия бросились сотрудники службы экстренной помощи.
Аэропорт Алматы сообщил, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
Подтверждено 7 смертей, но неизвестно, есть ли уцелевшие.
Самолет следовал из крупнейшего города Казахстана Алматы в столицу страны Нурсултан.
Самолет упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.
Лайнер потерял высоту при взлете и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения.