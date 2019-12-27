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Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв

Пятница, 27 декабря 2019, 04:55
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв

Самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.

Источник: BBC, ТАСС, РИА Новости, видео з NURKZ

Детали: Самолет упал в 07:22 по местному времени.

На место происшествия бросились сотрудники службы экстренной помощи.

Аэропорт Алматы сообщил, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Подтверждено 7 смертей, но неизвестно, есть ли уцелевшие.

Самолет лоукостера следовал из крупнейшего города Казахстана Алма-Аты в столицу страны Нур-Султан.

Самолет упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.

Лайнер потерял высоту при взлете и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.

В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаКазахстанкатастрофы
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