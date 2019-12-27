Самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.

Источник: BBC, ТАСС, РИА Новости

Детали: Самолет упал в 07:22 по местному времени.

На место происшествия бросились сотрудники службы экстренной помощи.

Аэропорт Алматы сообщил, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Подтверждено 7 смертей, но неизвестно, есть ли уцелевшие.

Самолет следовал из крупнейшего города Казахстана Алматы в столицу страны Нурсултан.

Самолет упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана.

Лайнер потерял высоту при взлете и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.

В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения.