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До Нового года Украину будут поливать дожди со снежком

Пятница, 27 декабря 2019, 07:16
До Нового года Украину будут поливать дожди со снежком

В Украине 27 декабря в течение суток ожидается 0-5° тепла, в западных и Житомирской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории дожди.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: В западных и Житомирской областях пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах небольшой снег, температура 3-8° мороза).

На остальной территории небольшой дождь, на Черниговщине, в Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом; утром в восточных областях туман; температура в течение суток 0-5° тепла.

Ветер в стране западный и северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с".

В Киеве и области 27 декабря небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, на Киевщине в течение суток 0-3° тепла.

28 декабря ожидается небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега; 29 декабря ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, 28 декабря в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью около 0°, днем ​​1-5° тепла; на остальной территории ночью и днем ​​28 декабря от 3° тепла до 2° мороза, 29 декабря 0-5° мороза.

В Карпатском регионе умеренный снег, температура ночью и днем ​​6-11° мороза.

В столичном регионе в субботу ожидается небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. 29 декабря ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура в течение суток 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Украине 30-31 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью 31 декабря на севере Левобережья небольшой снег. Температуре 30 декабря ночью 3-9°, днем ​​0-5° мороза, в южных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла; в Карпатах 30 декабря ночью 8-13°, днем ​​3-8° мороза, 31 декабря ночью 5-10°, днем ​​1-6° мороза.

На Киевщине 30- 31 декабря преимущественно без осадков. Температура 30 декабря ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем ​​1-4° тепла.

Темы: погода
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