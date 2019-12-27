До Нового года Украину будут поливать дожди со снежком
В Украине 27 декабря в течение суток ожидается 0-5° тепла, в западных и Житомирской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории дожди.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали: В западных и Житомирской областях пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах небольшой снег, температура 3-8° мороза).
На остальной территории небольшой дождь, на Черниговщине, в Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом; утром в восточных областях туман; температура в течение суток 0-5° тепла.
Ветер в стране западный и северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с".
В Киеве и области 27 декабря небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, на Киевщине в течение суток 0-3° тепла.
28 декабря ожидается небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега; 29 декабря ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, 28 декабря в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура на юге и востоке страны ночью около 0°, днем 1-5° тепла; на остальной территории ночью и днем 28 декабря от 3° тепла до 2° мороза, 29 декабря 0-5° мороза.
В Карпатском регионе умеренный снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.
В столичном регионе в субботу ожидается небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. 29 декабря ночью небольшой снег, днем без осадков; температура в течение суток 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
В Украине 30-31 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью 31 декабря на севере Левобережья небольшой снег. Температуре 30 декабря ночью 3-9°, днем 0-5° мороза, в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах 30 декабря ночью 8-13°, днем 3-8° мороза, 31 декабря ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.
На Киевщине 30- 31 декабря преимущественно без осадков. Температура 30 декабря ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.