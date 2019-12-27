На 5 году работы НАПК получило доступ ко всем реестрам

Национальное агентство по предотвращению коррупции совместно с администратором реестров Министерства юстиции успешно протестировали автоматизированный доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.

Источник: НАПК

Детали: Отмечается, что по результатам проведенного тестирования введен автоматизированный доступ к вышеуказанным реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

Дословно: "Таким образом, Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимым для проверки деклараций в автоматизированном режиме".

Почему это важно: Работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вызвала много критики из-за медленных темпов проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. НАПК жаловалось на то, что декларации приходится проверять вручную.

НАПК работает с весны 2015 года.