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Зе!повіт: газета "Зеркало недели" выпустила последний номер

Пятница, 27 декабря 2019, 10:50
Зе!повіт: газета Зеркало недели выпустила последний номер

Газета "Зеркало недели", выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания.

Источник: редакционная статья на сайте ZN.ua

Дословно: "Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят п’ятый…

Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли. Но душу все равно корчит чувство вины. Как-будто мы предаем тех, для кого "Зеркало" в хаосе перемен, фейков и поверхностности было единственным лакмусом своей нормальности: значит, не только я так думаю, так чувствую, тому же возмущаюсь, на то же надеюсь. Но еженедельник уходит вместе с таянием более невоспроизводимого класса — интеллигенции".

Детали: "Зеркало недели" поблагодарило своих читателей и авторов и  отметило, что продолжит работу в интернете.

Что предшествовало: Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" в ноябре заявил, что закрывает печатную версию издания.

Справка: Первый выпуск газеты "Зеркало недели" увидел свет 8 октября 1994 года. Учредителями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.

Украинская правда

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Темы: СМИ
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