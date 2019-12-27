Посол опроверг слова Трампа об Украине-"третьей коррумпированной" стране в мире

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг слова Дональда Трампа об Украине как третьей самой коррумпированной стране мира.

Об этом он рассказал в прощальном интервью украинским СМИ, среди которых была "Европейская правда".

"Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире!", - заявил американский дипломат.

В ноябре в интервью американскому телеканалу Fox News Трамп заявил, что "Украина, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира". Тейлор отметил, что мировые рейтинги опровергают слова американского президента.

"Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира, и вы выясните, что Украина - в середине списка, и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается", - добавил он.

По его словам, до скандала с Украиной многие американцы вообще не знали, где она вообще находится. "Да, теперь нужно объяснить американцам, что Украина - это растущая демократия и растущая экономика", - отметил он.

1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день отправится в Вашингтон. Об отъезде Тейлора было объявлено только в декабре, и многие восприняли это решение как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.

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