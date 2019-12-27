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Контрразведка отчитывается: за госизмену осудили 24 человека, за терроризм – 35

Пятница, 27 декабря 2019, 11:12
Контрразведка отчитывается: за госизмену осудили 24 человека, за терроризм – 35

Контрразведка Службы безопасности Украины отчитывается, что за год за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек.

Источник: отчет на сайте СБУ

Дословно: "Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность".

Детали: В общем же, 2019 по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств.

Среди них: - государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57; - шпионаж (ст. 114 УК) - 7; - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4; - террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.

 

Украинская правда

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Темы: СБУ
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