Шестеро шпионов разоблачили в диппредставительствах – СБУ

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Пятница, 27 декабря 2019, 12:25

Служба безопасности Украины заявляет, что на протяжении 2019 года разоблачила 6 шпионов, работавших под прикрытием дипломатических представительств.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств – 6 человек стали в Украине персонами нон грата".

Детали: В частности, российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене, разоблачили на Львовщине.

Кроме того, в 2019 году начали 51 уголовное производство в рамках контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 22 человека осуждены за нарушение правил международных передач.

Силовики предупредили незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более чем 50 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: СБУ шпионаж Росcия


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