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Еврокомиссия подтвердила, что ГТС Украины может работать по законам ЕС

Пятница, 27 декабря 2019, 13:18

В Еврокомиссии подтвердили, что созданный в Украине оператор газотранспортной системы готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и готов работать в соответствии с законодательством ЕС", - написал Шефчович.

"Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано во время трехсторонних переговоров", - добавил он.

Напомним, 17 декабря секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачи сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

Это означает, что через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу в соответствии с правилами на энергетическом рынке Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператора ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлингу "Нафтогаза".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

НАК "Нафтогаз Украины" передать газотранспортные активы новом независимому оператору до 1 января 2020 года.

Темы: ГТСЕврокомиссия
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