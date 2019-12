Еврокомиссия подтвердила, что ГТС Украины может работать по законам ЕС

В Еврокомиссии подтвердили, что созданный в Украине оператор газотранспортной системы готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и готов работать в соответствии с законодательством ЕС", - написал Шефчович.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz