Мошенники требуют деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба

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Пятница, 27 декабря 2019, 14:47

В Министерстве обороны предупреждают о телефонных мошенниках, которые требуют средства якобы на "новогодние подарки".

Источник: Минобороны в Facebook

Дословно: "На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки"".

Детали: В Минобороны предупреждают, что ведомство никогда не проводит подобных "акций". Такие действия являются мошенничеством. Отмечается, что Минобороны сообщило об указанных фактах соответствующие правоохранительные органы.

Украинская правда
Темы: Минобороны


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