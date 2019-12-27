Мошенники требуют деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба
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Пятница, 27 декабря 2019, 14:47
В Министерстве обороны предупреждают о телефонных мошенниках, которые требуют средства якобы на "новогодние подарки".
Источник: Минобороны в Facebook
Дословно: "На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки"".
Детали: В Минобороны предупреждают, что ведомство никогда не проводит подобных "акций". Такие действия являются мошенничеством. Отмечается, что Минобороны сообщило об указанных фактах соответствующие правоохранительные органы.
Украинская правда
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