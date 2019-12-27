Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко

2292 просмотра
Пятница, 27 декабря 2019, 16:22

27 декабря Шулявский путепровод с помощью грузовиков испытали прочность – под мостом в это время стоял мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: пресс-служба городского головы столицы

Дословно: "По традиции, Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под пролетными строениями конструкции, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики". 

 

Детали: По словам Кличко, мост прошел двухэтапную проверку: динамической нагрузкой и статичной.

Мост испытали при помощи 12 схем статической нагрузки. 

 

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом (вес каждого 30 тонн) одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту.

Во время испытания специальное оборудование собрало необходимую информацию о путепроводе.

Если зафиксированные показатели будут соответствовать заявленным характеристикам, то после заключения экспертов можно будет открывать технологический проезд по мосту.

Кличко выразил надежду, что "это произойдет в ближайшие дни".

Украинская правда
Темы: Киев Виталий Кличко дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве появится "кризисная комната" для жертв домашнего насилия 27 декабря 2019, 08:30
На рынке в Киеве подстрелили женщину 27 декабря 2019, 00:43
Полицейские нашли хулигана, который обидел сотрудников Шария 26 декабря 2019, 18:02
Все новости
Главные новости
Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв
РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд
Все новости
еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

Кино

10 лучших иностранных фильмов 2019: "Ирландец", "Джокер", "Арахисовый сокол" и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів