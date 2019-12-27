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Суд Италии признал законным выращивания каннабиса для собственных нужд

Пятница, 27 декабря 2019, 16:26

Верховный суд Италии постановил, что выращивание каннабиса дома в небольших количествах является законным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кассационный суд постановил, что не следует считать преступлением выращивание наркотических средств "в небольших количества, выращиваемые дома, исключительного для собственного использования".

Постановление было вынесено 19 декабря, но осталось незамеченным до четверга, когда об этом сообщили итальянские информационные агентства, и сразу же вызвало бурную политическую дискуссию по поводу употребления каннабиса в Италии.

"Суд открыл путь, теперь дело за нами", - сказал Маттео Мантеро, сенатор от "Движения 5 звезд", выступающего за легализацию каннабиса.

Мантеро представил поправку к бюджету 2020 года, предусматривающую легализацию и регулирование внутреннего потребления каннабиса, но она была отклонена спикером сената от консервативной партии Сильвио Берлускони Forza Italia.

"Наркотики наносят вред, забудьте о том, чтобы выращивать их или покупать в магазинах", - сказал в своем заявлении лидер партии "Лига" Лиги Маттео Сальвини

Маурицио Гаспарри, сенатор от Forza Italia, которая является союзником "Лиги", заявил, что первый закон, который будет утвержден правоцентристской коалицией, если она придет к власти, "отменит абсурдный приговор суда".

В 2016 году в Италии было принято законодательство, разрешающее употребление каннабиса с содержанием психотропного активного ингредиента (ТГК) ниже 0,6 процента.

Темы: Италия
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