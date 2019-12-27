Россия поставила на дежурство гиперзвуковой боевой блок "Авангард"

Россия заявляет, что первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", в пятницу поставлен на боевое дежурство.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ

Дословно: " Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".

Детали: Полк заступили на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Предыстория: 24 декабря президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ рассказал о главных задачах армии в "сдерживании агрессии против России и союзников".

Президент РФ возмутился, что "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима: "Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства".