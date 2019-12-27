Автомобиль въехал в автобус в Днепропетровской области: двое погибших

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Пятница, 27 декабря 2019, 18:36

На Днепропетровщине в результате столкновения автобуса и автомобиля "Опель" погибли два человека.

Источник: Полиция Днепропетровской области

Дословно: "В результате столкновения погибли водитель автомобиля "Опель" 1994 года рождения и ее пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса – девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу".

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 декабря в 14:50 на автодороге между с. Вильне и г. Новомосковск.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка – Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель.

 
фото: МВД
 
фото: МВД

Украинская правда
Темы: ДТП Днепропетровская область


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